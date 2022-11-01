CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya net yanıt: Sabırsızlıkla bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından bir video paylaşarak AKP iktidarının cari açığı kapatmak için Türkiye’ye kara para girişine göz yumduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, kara para ile birlikte uyuşturucu çetelerinin Türkiye’de cirit attığını belirterek sorumlu Saray’ı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu gösterdi.

Ülkede metamfetaminin salgınının olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Süleyman Soylu ise iki tazminat davası açacaklarını dile getirdi.

Soylu’nun tazminat davası açacaklarını belirtmesi üzerine yanıt Özgür Özel’den geldi. Özel, “Davaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama şunu bilsin ki o gün şahitlerimiz olacak” şeklinde konuştu.

“EVLATLARIMIZIN BAĞIMLILIĞA SÜRÜKLENMESİNE İSYAN VARDI”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya ilişkin açıklamalarının tamamı şöyle:

Özel, “Dün akşam Genel Başkanımız, bir video paylaştı. Paylaştığı videoda; evlatlarımızın, gencecik çocuklarımızın, evlatlarımızın metamfetamin bağımlılığına sürüklenmesine bir isyan vardı. Annelerin, babaların, büyüklerin yaşadığı dram vardı. Buna itirazları vardı. Bunun iktidarın, yanlış politikaları tarafından ve kasten kötü yönetimi tarafından ne sonuçlar doğurduğunu anlatıyordu. Türkiye’de cari açığı kapatmak için kara paranın davet edildiğini, kara paranın geldiğinde iyi parayı kovduğunu, kara parayı getirenlerin kendilerinin de Türkiye’de konuşlandığını anlatıyordu” dedi.

“BİR NUMARALI SORUMLU SOYLU”

Özel, “Yalan mı artık bu kara paracılar, alışveriş merkezlerinde uyuşturucu baronları ile birbirleriyle çatışıyorlar. İstanbul’da, Antalya’da Türkiye’nin dört bir yanında mekan tutmuş durumdalar. Buna isyan ediyor Genel Başkanımız. Buradaki bir numaralı sorumlu da Süleyman Soylu. Bunun da altını kalın kalın çiziyor. Zaten Süleyman Soylu, kendisine yapılan bu eleştirilere gecenin bir yarısı devletin ajanslarını çağırıp oradan cevap vermesinden belli ki Süleyman Soylu bu işten çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIN DUYDUĞU GÜVENİ KENDİSİNE SİPER ETMEYE ÇALIŞIYOR”

CHP olarak rahatsız oldukları bir konunun olduğunu ifade eden Özgür Özel, şunları söyledi:

“Bizim rahatsız olduğumuz bir şey var. Süleyman Soylu, kendi eksikliklerini kapatmak için devletin emniyet, jandarma teşkilatını, Cumhuriyet’ten önce kurulmuş bu teşkilatlara vatandaşların duyduğu güveni kendisine siper etmeye çalışıyor. Bir suç işleri bakanı, işlediği suçlar ve engel olmadığı suçlarının hesabını verebilmek için bu iki güzide teşkilatımızı, bunların hepimizin gönlündeki itibarını kendisine siper etmeye çalışıyor. Buna itiraz ediyoruz.”

“DAVALARI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

“Şimdi açıklama yapıyorlar. ‘Dava açacağız’ diye. Davaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendisi ile yaşadığımız bir polemikte Hulusi Akar, bana dava açmıştı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile. O gün 200’ün üzerinde Hulusi Akar’ın silah arkadaşı benim adıma şahitlik yapma taleplerini iletmişlerdi. Ve davayı biz kazandık. O gün, bugün olduğu gibi; hep birlikte dava açacağız, ordumuza karşı saldırı var diyorlardı, oysa eleştiri Hulusi Akar’a idi.”

“TARİH SÜLEYMAN SOYLU’YU MAHCUP EDECEK”

“Bugün de eleştiri Süleyman Soylu’ya. Ne Emniyet’e, ne Jandarma’ya. Ama şu bilinsin ki o davada şahitlerimiz olacak. İntihar eden polislerin ailelerini şahit dinleteceğiz. İntihara sürüklediği emniyet müdürünün ailesini şahit dinleteceğiz. Süleyman Soylu’nun kanunsuz emirlerine dayanamayıp istifa edenleri şahit dinleyeceğiz. Günü gelecek bu kanunsuz emirler verildiğinde oralarda olanlar gelip Süleyman Soylu’nun karşısında şahitlik edecekler. Tarih, yine CHP’yi ve Genel Başkanımızı haklı çıkarırken Süleyman Soylu’yu mahcup edecek.” (ANKA)