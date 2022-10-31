Kılıçdaroğlu'ndan gündemi sarsacak iddia: Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo'nun da yer aldığı video, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kişisel hesabından, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın “okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız” palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" yorumuyla paylaşıldı.

"GENCECİK ÇOCUKLARIMIZ UYUŞTURUCU AĞINA DÜŞÜYOR"

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile ilgili konuşması şöyle:

"Sevgili halkım bugün CHP Yoksulluk Dayanışma ofisi kurucu Hacer hanım ile sesleniyorum. Hacer hanım kendini yoksullara, mahallere ve çeperlere adamış biri. Kendisinden bir konuya odaklanmasını istedim. Uyuşturucu salgınına ve bu salgının kent çeperlerine yoksul çocuklarımıza ne yaptığına bakmasını istedim. Ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Evlerin içinde büyük bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız uyuşturucu ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz. Bir yanda çocukları bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı sıkıntılı aileler sokaklara uyuşturucu girmesin diye mücadele ediliyor ama mevzu sokakta değil. Sokak mücadelesi ile bu sorun çözülemiyor."

"MİLYAR DOLARLARI YANİ UYUŞTURUCU PARALARINI CARİ AÇIK İÇİN KULLANDILAR"

"Mevzu daha büyük bir yerde. Her şey bu iktidarın ekonomi bitirmesi ile başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki iktidarda kalmak için çok kirli oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Nereden getirirsen getir kaynağı sormayacağım’ dediler. Milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını cari açık için kullandılar. Uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan sahipleri de Türkiye’ye gelir. Sonuç dünyanın her köşesinden uyuşturucu çetesi varsa paraları ile İstanbul’a gelip yerleşti. Kafelerde avmlerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul’u dünya suç örgütlerinin uyuşturucu baronlarının çatışma alanları döndüler. Arayış içerisinde olan çocuklarımız tepeden aşağıya yayılan bu pisliğin hedefi oldu. Sonuç kaynağı belirsiz kara para sokaklara uyuşturucu olarak indi."

"ÖZELLİKLE DE METH İLE SAVAŞMAMIZ LAZIM"

"Bugün, Türkiye'nin sokaklarında, her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben methe odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul'da kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin, dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak, küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle, ama özellikle de meth ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş."

"'BREAKİNG BAD SÜLEYMAN' ÜLKENİN ÇOCUKLARININ ZEHİRLENMESİNE GÖZ YUMMUŞTUR"

"Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen nam-ı diyar Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye, 'paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Bunlar, onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim, 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur, yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Sokaklarda çocuklarımız için mücadele vereceğiz. Çetelere, rezil adamlara ne ülkemizi ne sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz."