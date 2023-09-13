Japonya Türkiye maçı oynanırken Rıdvan Dilmen'den 300 bin kişilik Kuntz sorusu

Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Ermenistan beraberliği sonrası Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da Kuntz'un geleceği sorgulanırken Rıdvan Dilmen'den flaş bir çıkış geldi.

36. dakikada 3-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı ise 3-1 yenik kapattı. İkinci yarı başında Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından gündem olan bir paylaşımda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Bir puan kaybında ani karar vermemek gerekiyor." sözlerini alıntılayan Dilmen, "Sayın Mehmet Büyükekşi! Acaba bu açıklamayı yapmak için Japonya maçının bitmesini mi bekleseydiniz!" paylaşımı yaptı.

Kısa sürede 300 bin kişinin görüntülediği Dilmen'in tweeti sosyal medyada gündem oldu.

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