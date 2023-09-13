Japonya Türkiye maçı oynanırken Rıdvan Dilmen'den 300 bin kişilik Kuntz sorusu

Rıdvan Dilmen Japonya maçında adeta isyan etti. Efsane futbolcu Japonya maçı devam ederken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye seslendi.

Japonya Türkiye maçı oynanırken Rıdvan Dilmen'den 300 bin kişilik Kuntz sorusu

Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Ermenistan beraberliği sonrası Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da Kuntz'un geleceği sorgulanırken Rıdvan Dilmen'den flaş bir çıkış geldi.

36. dakikada 3-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı ise 3-1 yenik kapattı. İkinci yarı başında Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından gündem olan bir paylaşımda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Bir puan kaybında ani karar vermemek gerekiyor." sözlerini alıntılayan Dilmen, "Sayın Mehmet Büyükekşi! Acaba bu açıklamayı yapmak için Japonya maçının bitmesini mi bekleseydiniz!" paylaşımı yaptı.

Kısa sürede 300 bin kişinin görüntülediği Dilmen'in tweeti sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

ridvan.jpg

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Yaşam
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Ronaldo Tahran'a gitmeden İranlı bakandan uyarı geldi Spor
Ronaldo Tahran'a gitmeden İranlı bakandan uyarı geldi
New York borsası yükselişle açıldı Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı
Amasya'da yoldan çıkıp savrulan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı Yaşam
Amasya'da yoldan çıkıp savrulan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı
Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı Güncel
Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı
Kırşehir Ahilik Haftası’na hazırlanıyor Kültür Sanat
Kırşehir Ahilik Haftası’na hazırlanıyor