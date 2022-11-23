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Etrafındaki eşyalar yıkılırken o elindeki kalemi çevirmeye devam etti

Japonya’da meydana gelen bir depreme canlı yayında yakalanan vatandaşın etrafındaki eşyaların yıkılışını sakince izlemesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:58
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Japonya’da 7.1 büyüklüğündeki depremde eşyalar yıkılırken o elindeki kalemi çevirmeye devam etti

Etrafındaki eşyalar yıkılırken o elindeki kalemi çevirmeye devam etti
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İstanbul, Düzce merkezli depremle sarsılırken sosyal medyada vatandaşlar deprem anına ait görselleri de yoğun şekilde paylaştı.

Depremin yüzeye çok yakın bir şekilde meydana gelmesi hissedilen şiddeti arttırırken beklenen Büyük İstanbul depremine ilişkin vatandaşlar korkularını da dile getirdi.

Uzmanlar büyük İstanbul depremine hazırlıklı olunmadığını ve her an olabileceğini dile getirirken vatandaşlar yurtdışından örneklerle depreme hazırlıklı olunması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videolar arasında bir tanesi ise yoğun dikkat çekti.

Japonya’da Namie kentine 98 kilometre uzaklıkta okyanus açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem esnasında çekilen görüntülerde canlı yayın yapan bir Japon’un sakinliği dikkat çekti.

Etrafındaki eşyaların yıkılışını izleyen Japon, elindeki kalemi sallayarak depremin bitmesini bekledi.

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