Kaçmak yerine canı pahasına öğrencilerini kurtaran öğretmen. Sedat Kaya yazdı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Tarih MS 120'ydi.

Aylardan kasımdı.

Marmara Bölgesi çok şiddetli bir depremle sarsıldı.

Özellikle Nikomedia(İzmit, Düzce ve çevresi) büyük felaket yaşamıştı.

Okullar, evler, tapınaklar yerle bir olmuştu.

Yüzlerce ölü, çok daha fazla yaralı vardı.

Felaketin boyutları o kadar büyüktü ki, sağ kalanların yaşamlarını sürdürmesi imkansız gibiydi.

Roma İmparatoru Hadrianus bölgenin tekrar ayağa kalkması ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması için para göndermese, belki de bölgede hayat sona erecekti.

Aradan yüzyıllar geçti.

Bölgedeki kazılarda bir stel(mezar taşı) bulundu.

Üzerinde bir kartal kabartması ve ayakta duran 3 insan figürü vardı.

Ortada bir yetişkin, ellerini yanında duran iki çocuğun omuzlarına koymuştu.

Bugün Louvre Müzesi’nde sergilenen stelde antik Yunanca şöyle yazıyordu.

"Diogenes oğlu Thrason bu taşı, oğulları olan 5 yaşındaki Deksiphanes ile 4 yaşındaki Thrason ve onları eğiten 25 yaşındaki Hermes için diktirdi. Hermes, depremin yıkıntıları arasında bile öğrencilerini bu şekilde kucaklamıştı."

Yazıttan anlaşılan şuydu.

Nikomedia'yı yerle bir eden deprem anında öğretmen Hermes, iki öğrencisi Deksiphanes ile Thrason'u korumak için onlara sarılmış ve birlikte yıkıntılar altında kalmışlardı.

Öğretmen depremden kaçmak yerine öğrencilerinin canını korumayı seçmişti.

Bu yüzden cesetleri birbirlerine sarılmış durumda bulunmuştu.

Öğrencilerin babası Diogenes oğlu Thrason, ölürken bile çocuklarına sahip çıkmaya çalışan öğretmen Hermes'in anısına bu mezar taşını diktirmişti.

*. *. *

Yarın Öğretmenler Günü.

Öğrencileri için gerekirse canını feda eden tüm öğretmenlerimize saygıyla.