Yılmaz Özdil: Düzce depreminin yıldönümünde telefonlarda siren çaldırdılar. Düzce’de deprem oldu e hani siren?

Türkiye, bu sabah 04.08'de gözünü depremle açtı. Depremin merkez üssü Gölyaka, Sarıdere olarak tespit edildi. Bölge 120'nin üzerinde artçı depremle sallandı.

Geçtiğimiz günlerde 12 Kasım tarihinde ise 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla tatbikat yapılarak Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden vatandaşların cep telefonlarına siren sesinde bilgilendirme mesajı gönderilmişti.

YILMAZ ÖZDİL: DÜZCE’DE DEPREM OLDU, SİREN HANİ?

Gazeteci Yılmaz Özdil, bu sabah meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özdil, depremde siren çalınmamasına dikkat çekerek paylaşımında “Düzce depreminin yıldönümünde ülke genelinde tatbikat yapıp, cep telefonlarında siren çaldırdılar… Düzce’de deprem oldu, e hani siren?” ifadelerini kullandı.





DÜZCE’DE DEPREM

Kandilli Rasthanesi’nin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladığı depremin derinliği de 6,81 kilometre olarak kaydedildi. Deprem Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu ve Edirne'de hissedildi.