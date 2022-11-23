Düzce depremini önceden haber aldılar. Uyarı onlara geldi

Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki birçok ilde hissedildi. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar yayılan deprem tüm Türkiye'yi korkuttu.

Bazı Android kullanıcıları depremi önceden öğrendiklerini belirtti. Ülkemizde yaşanan bazı depremlerde de devreye giren "Android Deprem Uyarı Sistemi" yine devreye girdi. Bu paylaşımlardan sonra sosyal medya en çok konuşulan şeylerden biri "Android deprem uyarı sistemi nedir, Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?" oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA DEPREMDEN ÖNCE BİLDİRİM ALDIĞINI SÖYLEYEN KULLANICILAR

Sosyal medya kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre, Android Deprem Uyarı Sistemi, depremden birkaç saniye önce bazı Android kullanıcılarına bildirim gönderdi. Bir kullanıcı, gönderilen bildirimin ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Başka kullanıcılar ise gerçekleşen depremle ilgili bildirim aldıklarını böyle dile getirdi.

BAZI KULLANICILARA BİLDİRİM GİTMEDİ

Bu sistem Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algıladı. Ancak bazı cihazlarda durum algılanmadı. Bildirimler açık olduğu halde bazı kullanıcılar bildirim almadığı sebebiyle şikayetlerini dile getirdi.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan sürüm olarak güncel pek çok cihazda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR? İŞTE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ'Nİ AÇMA YÖNTEMİ

Android Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanıma açmak için;

Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları’na tıklayın.

Eğer açık değilse Deprem Uyarıları’nı açın.

Bu sistemi kullanıma açmak için kablosuz veya hücresel bir veri bağlantısı olması gerektiğini de unutmayın.