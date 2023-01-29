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Jesus: 5-1'in önemi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:07
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Jesus'tan flaş açıklamalar

Jesus: 5-1'in önemi yok
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa'yı 5-1 yendikleri maçtan sonra önemli olanın skor değil, galibiyet olduğunu söyledi.

Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu tabii ki 5-1 gibi net bir skor alında bu daha da iyi oluyor. 

Maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Yenik duruma düştük ama takım dezorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirmeyi başardı. 

2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada. Taraftarımız, yenik duruma düşünce gerilmedi, bizi desteklemeye devam ettiler. 

Farklı bir galibiyet aldık. Bizim için önemli olan 3 puandı. Şimdi yapmamız gereken perşembe Adana'da oynayacağımız maçı düşünmek.

Adana Demirspor'un çok fazla iyi ve kaliteli oyuncusu var. Zor bir maç bekliyorum. Kendi kalitemize inanıyoruz"  

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