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Selçuk İnan'dan flaş itiraf

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'ye farklı yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:27
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Selçuk İnan Fenerbahçe maçından sonra konuştu

Selçuk İnan'dan flaş itiraf
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Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Selçuk İnan, bariz ve bireysel hataların bu sonucu doğurduğunu söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan genç teknik adam, kendileri için zor bir maç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Skordan dolayı biraz zor oldu. Bir de biraz üzüldük. Aslında maça tam istediğimiz gibi başladık diyebilirim. Bir hafta bu şekilde çalıştık, rakibin zaaflarını ve güçlü yanlarını biliyorduk. Öne de geçtik, her şey planladığımız gibi gidiyordu. 

Ancak böylesine maçlarda büyük takımlara karşı oynadığınız zaman, oyuncu kalitelerini de göz önünde bulundurduğunuzda, bariz, basit bireysel hatalar bu tür skorları doğurabiliyor. Sizi hemen cezalandırabiliyorlar. 

Oyuncularımla özellikle konuşmuştum. İyi mücadele yanında, top bize geldiğinde iyi oynamalıyız, kendi anlayışımız, organizasyonumuz var. En nihayetinde en az riskle, hatayla oynamamız gerektiğini söylemiştim ama olmadı. 

Gelen ikinci gol bizi düşürdü. İkinci yarıda da aslında tutunmak için stratejimiz vardı ama erken yediğimiz gol ve sonrası baz aldığım bölüm olmadı benim için. Puan veya puanlar almak istiyorduk, geride kaldık. Asıl maçlarımız gelecek. Çok önemli Giresun maçımız var önümüzde. Şu andan itibaren onu düşünüyorum ben."

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