Jesus'un gizli ses kayıtları ortaya çıktı. İtiraf etmiş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'nun başkan yardımcısı Marcos Braz ile görüştüğü ortaya çıktı. Hatta bu görüşmeyi doğrulayan Jesus'un ses kayıtları da açıklandı.

UOL’de yer alan haberde Jorge Jesus’un Brezilya kulübü başkan yardımcısıyla görüştüğünü itiraf ettiği belirlendi.

Jorge Jesus’un Brezilya basınında yer alan ses kayıtlarındaki sözleri şöyle:

“Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya’da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.

Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye’de ligin bitmesine 1.5 ay var.

Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Beni bir haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi. İnsanların, Flamengo’ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar.”