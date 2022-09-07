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Jorge Jesus'tan Bruma ve Batshuayi açıklaması

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek. Teknik direktör Jorge Jesus, gruptan çıkacak kalite ve hırslarının olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:53
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:55
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Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Jorge Jesus'tan Bruma ve Batshuayi açıklaması
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Ülker Stadı'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, dengeli bir gruba düştüklerini belirtti.

Dinamo Kiev karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Bu gruptan çıkmak için yeterli kadro kalitemizin olduğunu biliyoruz. Üç takım dengeli. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe. Yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Rakibimizle bir ay önce karşılaştığımız döneme göre daha güçlüyüz." diye konuştu.
Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae ile yolları ayırdıklarını hatırlatan Jesus, transfer döneminin yakında kapanacağını ve ellerindeki kadroya odaklanmaları gerektiğini aktardı.

En büyük hedefinin ligi şampiyon tamamlamak olduğunu yineleyen Jesus, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz ligi kazanmak, buraya bu yüzden geldim. Şu anda rakipleri daha iyi tanıyorum. Avrupa Ligi ve Avrupa turnuvalarında toplanan puanlar, ülke futbolu için çok önemli. Türkiye'nin ülke futboluna ve kulüp sıralamasına bakınca gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Avrupa'da oynayan Türk takımları puanlar toplamalı. Yoksa bir sonraki şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için eleme oynamak zorunda kalacak."

''MEVCUT KOŞULLARDA İÇLERİNDEN EN İYİSİNİ SEÇMEMİZ GEREKİYOR''

"Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi ama zaten burada toplam 6 maç oynayacağız. Kendisi yaklaşık bir aylık bir sakatlıktan çıktı. Ligde 14 oyuncu seçmemiz gerekiyor. Portekiz'de de bu durum 17 idi. Bruma da son dönemde sakattı. Bu dönemde grup aşamasında liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruplardan çıkarsak listeye yeniden dahil olabilir. Belli kararlar almamız gerekiyor. Mevcut koşullarda içlerinden en iyisini seçmemiz gerekiyor."

Futbolda her zaman ikinci bir şansın geleceğine inandığını dile getiren Jesus, "Dinamo Kiev ile tekrar eşleştik. Futbolda her zaman ikinci bir şans ayağınıza gelir. Şu an daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla oynadığımız ilk eşleşmede futbolda çok sık olmayan şeyler başımıza geldi. Bu maça ayrı bakmıyoruz. Gruptaki diğer rakipler gibi bir maç. Bir teknik direktör olarak rakiplerime saygı gösteriyorum." şeklinde görüş belirtti.

''GELİŞMEMİZİ SAĞLAYAN ŞEY SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL''

"Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki etkili faktör, sistem değişikliği değil oyuncularla daha fazla çalışmış olmamız. Zaman geçtikçe oyuncular birbirini daha iyi tanıyor, ben de onları bireysel olarak daha iyi tanıyorum. Gelişimimizi sağlayan şey, sistem değişikliği değil. Biz 3'lü değil aslında 4'lü savunmayla oynuyoruz. Taktiksel olarak sahada sistem değiştiğiniz anlar oluyor. Takıma sadece atak yaptığında değil defansta da bakmanız gerekiyor. Atak yaparken arkada 3'lü kalıyoruz, o doğru. Sahada oynadığımız sistem maçın anına göre değişebiliyor."

Jesus, Batshuayi'nin hazır olup olmadığı yönündeki soruya, "Batshuayi, bir haftadır bizimle çalışıyor. Henüz hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlayacak durumda değil. Ancak bireysel kalitesiyle bize katkı sağlayabilir. Bizi anlaması ve uygulayabilmesi için zamana ihtiyacı olması normal. Şu an onun dışında 4 tane daha kaliteli santrforumuz var. Elimde bu kadar kaliteli oyuncu olduğu için çok mutluyum çünkü kim oynarsa oynasın kalitemiz düşmüyor."

JOAO PEDRO: GRUPLARA GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ OLACAK

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, gruplara galibiyetle başlamanın önemine değindi.

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Pedro, "Taraftarlarımızın desteğiyle oynayacağız. Rakibi iyi tanıyoruz, rakip de bizi iyi tanıyor. Gruplara galibiyetle başlamak önemli olacak. Bu turnuvada devam edebilmek için hırsımızı göstermek adına." ifadelerini kullandı.
Ligdeki Kayserispor maçında inanılmaz bir atmosfer olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, "Buraya geldiğim andan itibaren taraftarlarımızın tutkusunu gördüm. Oynayamadığım dönemde statta izlemiştim ama saha içinde olmak farklı. Gol attığımdaki duyguyu açıklayamam, taraftarlarımız çok tutkulu. Takımı çok iyi destekliyorlar, gerçekten farklı bir atmosfer." değerlendirmesinde bulundu.

''UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALDIĞIM SAKATLIĞIM OLMAMIŞTI''

"Uzun süre sahalardan uzak kaldığım sakatlığım olmamıştı. Buraya çok istekli geldim fakat sakatlık yaşadım. Takımdan ayrı kalmak kolay değil. İlk maçıma deplasmanda sonradan girerek çıktım. Fiziksel olarak en iyi seviyemde değildim, çok iyi çalışmama rağmen. Bir süreye ihtiyacımın olması normal. Yüzde söyleyememem normal ama yüzde yüzümde değilim tabii ki."

Dinamo Kiev'e elenmenin kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Pedro, "UEFA Şampiyonlar Ligi önemli bir turnuvaydı ve çok istekliydik. Daha çok hak eden taraf bizdik. Şimdi farklı bir turnuvada karşılaşacağız. Biz her maçı kazanmak için oynarız. Yarınki odağımız da bu olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

 

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