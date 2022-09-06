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  • Jorge Jesus Okan Buruk'u tanımadı. TFF'deki buluşmada ilginç an

Jorge Jesus Okan Buruk'u tanımadı. TFF'deki buluşmada ilginç an

Kulüpler Birliği bugün TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bu buluşmada Jesus ve Okan Buruk arasında ilginç bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 18:45
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TFF'deki buluşmada ilginç bir an yaşandı. Jorge Jesus Okan Buruk'u tanımadı

Jorge Jesus Okan Buruk'u tanımadı. TFF'deki buluşmada ilginç an
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları devam ederken, Kulüpler Birliği, bazı teknik direktörler ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bu buluşmada Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk arasında ilginç bir an yaşandı.

JESUS KALABALIKTA OKAN BURUK'U TANIMADI
Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile selamlaşmak isterken, Jesus Buruk'un yanından geçip gitti. Sosyal medyada gündem olan bu video, Jesus, Okan Buruk'u tanımadı şeklinde yorumlandı.
 

 

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Ahmet Mutlu YETİMOĞLU
6.09.2022 19:00
Okan Buruk kim?Ben kimim ?? Demek istedi. Tanimasa bile o ortamda el sıkmadan geçmesi büyük saygısızlık. 65 yaşından sonra memurlar gibi emekli etmek lazım politika ve sporcuları da.  
 
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