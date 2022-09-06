Jorge Jesus Okan Buruk'u tanımadı. TFF'deki buluşmada ilginç an

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları devam ederken, Kulüpler Birliği, bazı teknik direktörler ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bu buluşmada Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk arasında ilginç bir an yaşandı.

JESUS KALABALIKTA OKAN BURUK'U TANIMADI

Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile selamlaşmak isterken, Jesus Buruk'un yanından geçip gitti. Sosyal medyada gündem olan bu video, Jesus, Okan Buruk'u tanımadı şeklinde yorumlandı.

