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Jorge Jesus Beşiktaş derbisi sonrası suskunluğunu bozdu : Toparlanmak zorundayız

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli, Beşiktaş derbisi sonrası suskunluğunu bozdu

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 19:35
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Jorge Jesus'tan flaş açıklamalar

Jorge Jesus Beşiktaş derbisi sonrası suskunluğunu bozdu : Toparlanmak zorundayız
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Yukatel Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KUPASI HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"
Kupayı ve Kayserispor'u değerlendiren Jesus, "Turnuvanın bu aşamalarının tek maç üzerinden oynanması her takımın şansını artırıyor. Bugün çeyrek finaldeyiz, kazanırsak yarı finaldeyiz. Aynı şey Kayserispor için de geçerli. Onlar da özgüvenli bir takım. Kayserispor iyi bir takım, zor bir maç bekliyorum. Kazanırsak yarı finale çıkacağız. Rakibin de öz güvenli oynayacağını düşünüyorum. Sakin ve öz güvenli oyun sergileyip turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası hedeflerimizden biri." dedi.

"TOPARLANMAK ZORUNDAYIZ"
4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası takımının durumunu aktaran Jesus, "Toparlanmak zorundayız. Çünkü, bu bizim mesleğimizin bir parçası. En kısa sürede toparlanmalıyız. Camiamız bu tip bir mağlubiyete alışkın değil. Bu hepimizi olumsuz anlamda etkiledi. Aslında iyi giderken kötü bir mağlubiyet aldık. Oyuncularımızı psikolojik yönden toparlamaya çalıştık. Çok da fazla vaktimiz yoktu. Sahada iyi bir cevap vereceğiz." açıklamasını yaptı.

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