Josef de Souza Süper Lig'e geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul ekibinden transfere dair yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Josef de Souza Ankaragücü karşılaşmasında sahaya giren taraftara müdahale ettiği için ceza almış ve bu kararın ardından can güvenliği olmadığını söyleyerek Türkiye'ye veda etmişti.