Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan yarım sezon için alacağı para dudak uçuklattı. 2024'in ilk kazananı

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Kırmızı beyazlı kulübün internet sitesinden "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl mesajı başlığıyla yayınlanan mesajda, "Kulübümüz teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" duyurusu yapıldı.

Sergen Yalçın'ın Ajansspor'daki habere göre Antalyaspor'dan yarım sezon için 20 milyon lira alacağı ileri sürüldü.

Yalçın, Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması ve sezonu ilk 4 takım içinde bitirmesi halinde ayrıca prim kazanacağı da iddia edildi.

