Kabızlığı bitiriyor. Kalp hastalılarına iyi geliyor. İşte şifa deposu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Kabızlığı bitiriyor. Kalp hastalılarına iyi geliyor. İşte şifa deposu ot
Kabızlığı bitiren kalp hastalılarına iyi gelen şifa deposu katırtırnağı otu dikkat çekti.

Gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelim sürüyor.

Kabızlığı bitiren kalp hastalılarına iyi gelen şifa deposu katırtırnağı otu dikkatlerden kaçmadı.

KATIRTIRNAĞI OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki çeşidi olduğu biliniyor. Genç sürüngenler, narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

KATIRTIRNAĞI OTUNUN FAYDALARI

- İdrar ve balgam söktürür.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Böbrek ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Mesane hastalıklarını tedavi eder.

-Romatizma ve nikriste de faydalıdır.

-Adet kanamalarında zorluk yaşayan kadınların bu otun kullanması dâhilinde katır tırnağının rahimde kasılmaları sıklaştırdığı ve daha rahat adet dönemine girilmesini sağladığı bilinmektedir.

-Kabızlığı giderir.

-Kalp hastalıklarında da kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilmesi önerildi.

Zehirlenme tehlikesinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılması gerektiğinin altı çizilerek tavsiye edildi.

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