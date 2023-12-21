Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu

Aşırı karbonhidrat tüketimi bazen şeker seviyesini tavan yaptırabiliyor. Bilim insanları, her gün kullandığımız bir meyvenin suyunun diyabetlilere iyi geldiğini açıkladı. Aslında onu hepimiz biliyoruz. Adı: Limon

Limonun suyu kan şekerini düzeyini dengede tutuyor. SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmanın sonucu bunu bir kez daha kanıtladı. Yapılan çalışmada sağlıklı olan erişkinlerin glisemik tepkileri ölçüldü. Çay ve limon suyunun ekmeğe verilen glisemik yanıt ve sonrasında enerji alımı üzerindeki etkisi araştırıldı. Ekmek yedirilen kişilerin ölçümleri yapıldı ve sonrasında limonlu çay içirildi. Ekmekte bulunan karbonhidrat limon suyu tarafından bastırıldığı ortaya çıktı.

Çalışmada deneklere aynı miktarda (100gr) ekmek yedirildi. Sonrasında 250 gr su, çay ya da limon suyu tükettirildi. 180 dakika boyunca kan şekeri ölçüldü. Çayın glisemik tepki üzerinde etkisi olmadığı anlaşıldı. Fakat limon suyu kullananların şeker seviyeleri sağlıklı bir hale geldi. Bu etki deneklerde 35 dakika sonra etkisini gösterdi. Araştırmacılar, nişastalı yemeklere, limonlu su katmanın doğru olacağı kanaatinde birleşti.