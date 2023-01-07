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Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'ı şaşırtacak hazırlık

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de koreografi hazırlığı var...

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:41
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Kadıköy'de tribünde Galatasaray hazırlığı: Çarpıcı koreografi

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'ı şaşırtacak hazırlık
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Derbi için şu ana kadar satışa sunulan tüm biletler tükendi. Bugünkü genel satışta kalan biletlerin de kısa süre içinde sahiplerini bulması bekleniyor...

Sabah'ın haberine göre Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde uzun süre unutulmayacak bir koreografi yapmaya hazırlanıyor.

Ülker Stadı'nı dolduracak olan yaklaşık 50 bin kişi, Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü olacak. 

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Ben Tosunpaşa
7.01.2023 14:10
Galatasaray ı şaşırtmak için fatih terim posterimi açacaklar  
 
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