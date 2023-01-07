Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'ı şaşırtacak hazırlık

Derbi için şu ana kadar satışa sunulan tüm biletler tükendi. Bugünkü genel satışta kalan biletlerin de kısa süre içinde sahiplerini bulması bekleniyor...

Sabah'ın haberine göre Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde uzun süre unutulmayacak bir koreografi yapmaya hazırlanıyor.

Ülker Stadı'nı dolduracak olan yaklaşık 50 bin kişi, Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü olacak.