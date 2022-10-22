﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı

Meme kanserleri sık görülmesine karşın erken tanınır ve tedavi edilirse sonuçların çok başarılı olabildiği bir hastalık olduğu biliniyor. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Genel Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Necati Özen, her 4 kadın kanserinin birinin meme kanseri olduğunu vurgulayarak açıklamada bulundu.

Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Necati Özen, “Yaşam boyu her 8 kadından 1’inde meme kanserine yakalanma riski vardır. Meme kanserleri bu kadar sık görülmesine karşın erken tanınır ve tedavi edilirse sonuçlar çok başarılı olmaktadır. Eğer tanı döneminde tümör çapı 2 cm’den küçük ve koltuk altında lenf bezi büyümesi yoksa (evre 1) tedavi sonunda 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 98’dir. Daha geç dönemde yakalanan bir olguda tümör çapı 5 cm’den büyük ve koltukaltı lenf bezi büyümesi olan bir vakada (evre 3) ise tedavi sonunda 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 56’ya inmektedir. Örneklerden anlaşılacağı gibi, meme kanserini erken dönemde fark edip, tedavi etmek son derece önemlidir” dedi.

Erken tanı için kadınların 20 yaşından itibaren her ay kendi kendine düzenli meme muayenesi yapmaları ve 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi yaptırmaları önerildiğinin altını çizen Necati Özen, “Meme kanseri taraması için kadınların 35-40 yaş arası, günümüzde halen tanıda altın standart olan en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. İlk mamografi ve aynı dönemde yapılan meme muayenesi 40-45 yaş arası takibin nasıl yapılacağını da belirler. 45 yaş sonrası her yıl bir mamografi çektirilmelidir. Gerekli durumlarda meme ultrasonografisi ve meme emarı (MR) da tanı ve takip için kullanılan diğer radyolojik tetkiklerdi” diye konuştu.

Prof. Dr. Necati Özen ayrıca meme kanseri belirtileri olarak, memede veya koltukaltında oluşan genellikle ağrısız, sert kitleler, meme şeklinde ve büyüklüğünde belirgin değişiklik, meme cildinde kızarıklık, küçük şişlikler, portakal kabuğu benzeri görünüm, meme başından kanlı veya berrak-şeffaf akıntı ve meme başında çöküntü veya şekil bozukluğu olarak sıraladı.