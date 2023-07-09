Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül düşman çatlattı. Evliliklerinin 7'inci yılını kutladılar

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilen ancak daha sonrasında bu söylentileri yalanlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, evliliklerinin 7'nci yılını kutladı. Atagül, eşi için "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" dedi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül düşman çatlattı. Evliliklerinin 7'inci yılını kutladılar

2016'da Neslihan Atagül ile nikâ h masasına oturan Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, orada el ele poz vererek haklarındaki ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt vermişti.

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Çift, dün evliliklerinin 7'nci yılını kutladı. Doğulu ve Atagül, aşklarını sergiledikleri fotoğraflarını paylaşarak duygularını dile getirdi.

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Neslihan Atagül, eşi için "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" dedi.

Kadir Doğulu ise şunları söyledi:

Uğurlu 7
Gün gibi
Gece gibi
Nefes gibi
Su gibi…
Seninle olmak.

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