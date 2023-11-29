Neslihan Atagül Dubai’de çöle düştü. Pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Dubai'ye tatile gitti. Çöl pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncuya yorum yağdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Neslihan Atagül Dubai’de çöle düştü. Pozlarına yorum yağdı

Yıllardır evli olduğu kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle gündeme gelen Neslihan Atagül'ün boşanacağı iddia edilmişti.

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Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift, hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti.

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FORMULA 1 İZLEDİ

Son olarak Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişti. Sosyal medyadan takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül'den çöl pozları geldi.

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Neslihan Atagül'ün Dubai pozlarına hayranlarından yorum yağdı.

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