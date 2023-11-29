Neslihan Atagül Dubai’de çöle düştü. Pozlarına yorum yağdı

Yıllardır evli olduğu kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle gündeme gelen Neslihan Atagül'ün boşanacağı iddia edilmişti.

Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift, hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti.

FORMULA 1 İZLEDİ

Son olarak Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişti. Sosyal medyadan takipçileriyle buluşan Neslihan Atagül'den çöl pozları geldi.

Neslihan Atagül'ün Dubai pozlarına hayranlarından yorum yağdı.

