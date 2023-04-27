Hedefteki kadın Sezer Çakır jet hızıyla açıklama yaptı. Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilmişti

Editör Özlem KIRAL

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla dans ettiği, öpüştüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikahlı eşi olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edildi. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sezer Çakır'ın açıklaması bu şekilde;

''Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.''

''Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

''Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikâyeden öteye gitmemektedir.''

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün iddiaları, bir sosyal medya dedikodusu olarak gördükleri için önemsemedikleri öğrenildi. Konuyu kendisine soran yakın çevresine Doğulu, "Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" dedi.