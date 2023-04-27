Neslihan Atagül'ün annesinden flaş hamle! Kadir Doğulu kadınlarla sarmaş dolaş yakalanmıştı

Kadir Doğulu'nun bir kadınla yakınlaştığı görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Kadir Doğulu açıklama yaparken Neslihan Atagül'ün annesinden de flaş bir hamle geldi.

Neslihan Atagül'ün annesinden flaş hamle! Kadir Doğulu kadınlarla sarmaş dolaş yakalanmıştı

Eşi Neslihan Atagül ile birlikte 'Gecenin Ucunda' dizisinde başrolde yer alan oyuncu Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında çıkan görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Bir kadınla dans ederek yakınlaştığı görüntüler sonrası ihanet iddiaları ortaya atıldı.

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İDDİALARI YALANLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Kadir Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" diyerek ihanet ve imam nikahı iddialarını yalanladı.

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ANNESİ YANINA ÇAĞIRDI

Tüm bu yaşananların ardından Neslihan Atagül cephesi ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre; Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak tüm bu yaşananların ardından devreye girdi.

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Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla samimi bir şekilde eğlenmesi ve ardından da başka bir kadın ile imam nikahı yaptığına dair iddiaların ardından Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak, kızını yanına çağırdı.

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İddiaya göre; Zorlu süreçte kızını yalnız bırakmayan anne Perihan Çıtlak, kızının bir süre yanında kalmasını istedi.

Ünlü oyuncu ise yalnız kalmak istediğini annesine söyleyerek Kadir Doğulu ile yaşadığı evden ayrıldı.

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