23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi olmak üzere 3 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 7 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 06:17
Takip Et

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı olarak 3 akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak
+
Aa
-

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz iktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyeleri" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. '' denildi.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
1.Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3.Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4.Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,
5.Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7.Kimlik belgesi,
8.1 adet fotoğraf.

Resmi Gazete'de Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.'' denildi.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,


5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
3
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
4
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
5
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
6
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
7
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak
﻿Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak
﻿Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak
﻿İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü
﻿İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü
﻿İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü
﻿Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
﻿Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
﻿Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
﻿94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.