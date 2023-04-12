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Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme. Hapis cezası isteniyordu

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davasında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Kaftancıoğlu hakkında beraat talep etti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:43
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Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme

Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme. Hapis cezası isteniyordu
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“Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri üzerine hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun beraatı istendi.

Bakırköy Adliyesi’nde görülen duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı ve Erdoğan'ın avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bir toplantıda Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu'nca kelime anlamı olarak "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse" şeklinde tanımlandığını belirtti. Savcı, Kaftancıoğlu'nun beraatını istedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP’nin 12 Ağustos 2022’de İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki merkezinde düzenlediği Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda söylediği sözler nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Erdoğan’ın avukatlarının savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu’nun "küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve haysiyetini zedelediği” ifadelerine yer verilmişti. 

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