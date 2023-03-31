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İYİ Parti'ye saldırı sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz olmayacaktır." dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:10
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İYİ Parti'ye saldırı sonrası Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki

İYİ Parti'ye saldırı sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama
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Editör: Gülsüm Acıyan 

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Kaftancıoğlu, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef almıştı.

Erdoğan, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" demişti. 

Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine Cumhurbaşkanının kendisini üçüncü kez tehdit ettiğini söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Sen beni tehdit edemezsin, yanındaki cebini dolduran cahil liyakatsiz yalaka tayfasını tehdit et" diye konuştu. 

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