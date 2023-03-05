5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım'

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıktığı Adıyaman'da yıkılan evin enkazında hayatını kaybeden annesinin kucağında hayata tutunan bebeğe Van'da yaşayan yakını süt annelik yapıyor.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 14:28
Takip Et

'Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım'

'Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım'
+
Aa
-

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yaşayan Şenay (38) ve Mustafa (37) Altıparmak ile çocukları 4 yaşındaki Umut ve şu anda 53 günlük olan Ufuk, sarsıntılar sırasında yıkılan evin enkazı altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla kısa süre sonra enkazdan yaralı çıkarılan baba, beton blokları çekiç ve baltayla kırarak 2 saatlik uğraş sonucu önce Umut'u sonra da ölen eşinin kucağındaki bebeği Ufuk'u kurtardı.

Eşinin cenazesini de enkazdan çıkararak defneden baba Altıparmak, bebeğini 3 gün boyunca yakınlarının desteğiyle besledi.

Eşinin acısını yüreğine gömen Altıparmak, çocuklarını alarak Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan yeğeni Fatma Pınar Çevik'in yanına geldi.

Aileye evinin kapısını açan hemşire Çevik, depremde annesi ölen 53 günlük bebeğe de süt anne oldu. Çevik, 4 yaşındaki Umut ve Ufuk bebeğe annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

"Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım"

Depremin üzüntüsünü ve yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan baba Altıparmak, depremde evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

Sarsıntılar sırasında eşinin kendisini uyandırdığını ancak ona kavuşamadığını anlatan Altıparmak, "Birden karanlık oldu. Soba devrildi, ellerim yandı. Çok zor, eşim yanımda vefat etti. Köydeki evlerin tümü yıkıldı. Ben, eşim ve iki oğlum enkaz altında kaldık. Beni ağabeyim dakikalar sonra kurtardı. Dumandan dolayı havasız kaldım. Sonra ağabeyimle çocuklarımı kurtardım. Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım. Şimdi Van'dayız, ablamın kızı bize evinin kapısını açtı. Ona süt anneliği yapıyor. Allah'tan geldi, sabrediyoruz."

"Gücüm yettiği kadar onu büyüteceğim"

Bebeğe süt anneliği yapan Çevik de depremin olduğu Adıyaman'a gittiğini ve her yerde yıkılan binaların enkazlarıyla karşılaştığını belirtti.

Adıyaman'da ikinci depreme yakalandıklarını aktaran Çevik, şunları kaydetti:
"Gittiğimizde durumun bu kadar vahim olduğunu tahmin etmemiştim. Biz gidene kadar bebeğe un, su ve şeker karıştırıp vermişlerdi. Ben de annelik içgüdüsüyle hemen emzirmeye başladım. Gece sabaha kadar kucağımda baktım. Onları alıp Van'a getirdim.

Burada bebeğe süt anneliği yapıyorum. Elimden geldiğince de büyütmeye devam edeceğim. O da benim canımdan biri. Sonuçta benim çocuğum da bu halde olabilirdi. Gücüm yettiği kadar onu büyüteceğim. Artık onun annesiyim, çocuklarımdan bir farkı yok."

Çevik'in annesi Fahriye Baybatmaz da "Evlerimiz yan yanaydı, deprem olunca yıkıldı. Yolumuz kardan kapalıydı. Çevredekilerin yardımıyla enkazdan çıktık. Çok büyük acı. Bebeğe ilk zamanlar ben sahip çıktım. Şimdi kızım süt anneliği yapıyor. Vanlılar bize sahip çıktı. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar, sahiplendiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
1
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
2
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
3
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
4
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
5
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
6
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
7
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿ 'Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım'
﻿ 'Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım'
﻿ 'Bebeğimi ölen eşimin kollarından aldım'
﻿Zaniolo İtalya'yı birbirine kattı
﻿Zaniolo İtalya'yı birbirine kattı
﻿Zaniolo İtalya'yı birbirine kattı
﻿İstanbul’a getirilen 1112 yaralının tedavisi devam ediyor
﻿İstanbul’a getirilen 1112 yaralının tedavisi devam ediyor
﻿İstanbul’a getirilen 1112 yaralının tedavisi devam ediyor
﻿Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı
﻿Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı
﻿Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.