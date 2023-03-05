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Kilometrelerce deprem yarığı bulundu. Kar eriyince ortaya çıktı

Diyarbakır’ın kırsal kesiminde yağan karın erimesiyle birlikte ürküten fay kırığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 12:55
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Kar eriyince metrelerce fay kırığı ortaya çıktı

Kilometrelerce deprem yarığı bulundu. Kar eriyince ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre, Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 şehirden biri olan Diyarbakır’da kırılan fay hatlarının oluşturduğu toprak yarılmaları, köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

FAY KIRIĞI ORTAYA ÇIKTI

Depremler Lice’nin Birlik, Hani’nin Çukur-Uysal ve Kaledibi mahallerinde yaklaşık 100 evin ağır hasar görmesine neden oldu. Hani'de yağan karın erimesiyle birlikte ürküten fay kırığı da ortaya çıktı.

Öte yandan fay kırığının ortaya çıktığı bölgede Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır Kaledibi-Hani merkezli bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile dün 23.59.40'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Depremin derinliğinin ise 9 kilometre olduğu duyuruldu.

DERİN YARIKLAR VE ÇUKURLAR GÖRÜLDÜ

Hani’deki depremlerin merkez üssü olan Kaledibi Güzelce’de fay kırıklarının toprak yüzeyinde karın erimesiyle derin yarıklar oluşturduğu ortaya çıktı. Köy sakinlerinin görüntülediği metrelerce uzunluktaki fay kırıklarının olduğu bölgede derin yarıklar ve çukurlar görülüyor.

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