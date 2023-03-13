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İşyerinden 4 bin lira değerinde kablo çaldı

Kağıthane’de bulunan bir iş yerine girerek 4 bin lira değerindeki kabloları çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:57
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Kağıthane'de kablo hırsızlığı yapanlara operasyon

İşyerinden 4 bin lira değerinde kablo çaldı
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İHA'nın haberine göre, Kağıthane’de bir işyerine giren hırsız, 4 bin lira değerinde kablo çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde geçtiğimiz yılın kasım ayında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre Seyrantepe Mahallesinde bulunan bir iş yerine giren hırsız, değerli eşyalar aradı. Ardından hırsız 4 bin lira değerindeki kablo çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin Ş.D isimli kişi olduğunu belirledi. 

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri 8 Mart'ta Emniyetevleri Mahallesi'nde şahsı gezerken yakaladı. İşyerinden hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen Ş.D.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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