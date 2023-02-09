Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor

Kahramanmaraş artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. AFAD Kahramanmaraş Göksun'da bugün saat 08.24'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Deprem 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi.
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