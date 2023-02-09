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Kılıçdaroğlu depremzedeleri dinledi. Tayyip gelmesin 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, afet bölgesinde dinlediği depremzede, “Bir aklına gelen sensin. Kimse yok. Herkes evde yatıyor” dedi. Bir başka depremzedenin ise “Tayyip gelmesin” dediği duyuldu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 08:35
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Depremzedeler isyan etti. Tayyip gelmesin 

Kılıçdaroğlu depremzedeleri dinledi. Tayyip gelmesin 
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ANKA ve DHA'nın haberlerine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretlerine Osmaniye, Nurdağı, Kahramanmaraş, Adıyaman ile devam etti.

Sabahın erken saatlerde Osmaniye’ye giden Kılıçdaroğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı ise Nurdağı oldu. Nurdağı deprem bölgesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinledi.

Nurdağı’nda bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na “Yardım geliyor diyorlar. Hani yardımlar, nerede yardımlar? Dünden beri üç tane canlı çıktı, nerede devletimiz?” dedi.
Kılıçdaroğlu ise “Yine de moraliniz bozmayın, Allah sabır versin. Yaşayan bilir” yanıtını verdi.

AĞLAYARAK ANLATTI

Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman Gölbaşı’nda dinlediği bir yurttaş, “Cenazemiz bugün çıktı. Şu anda iki tanesini gömüyoruz, onun için mücadele etmeye geldim” derken göz yaşlarına hakim olamadı.

Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman deprem bölgesi ziyareti sırasında bir yurttaş, kucağında bebeğiyle İstanbul’a gidebilmek için yardım talep etti. Kılıçdaroğlu yurttaşın talebini milletvekillerine ve o sırada yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ileterek, “İstanbul’a gittiğinizde de uğrayacağım bir çayınızı içeceğim” dedi.

Bir yurttaş, “200 tane çadır geldi, yeterli sayıda değil. Mağduriyet çok fazla. Vatandaşlar ailelerinin yanına gitmek istiyorlar, yakınlarının yanında kalmak istiyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bugün açıklama yaptım, koordinasyon masası oluşturacağız her yerde, sorunları doğrudan doğruya alacağız ve o sorunları çözeceğiz” yanıtını verdi.

Adıyamanlı bir yurttaş Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyareti sırasında, “Bir aklına gelen sensin. Tayyip gelmesin buraya. Herkes evde yatıyor” diye seslendi. Bu sırada bir başka depremzedenin ise “Tayyip gelmesin” dediği duyuldu.

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Onur
9.02.2023 09:07
Kemal KILIÇDAROĞLU Devlet adamı kavramını yeniden şekillendiriyor..Teşekkür ediyoruz..  
 
1950
9.02.2023 09:07
İnşallah mayısta gidiyor, tabi seçim yapmıyorum, artık devlet de hükümet de benim demezse ?!  
 
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