Kılıçdaroğlu depremzedeleri dinledi. Tayyip gelmesin 

ANKA ve DHA'nın haberlerine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretlerine Osmaniye, Nurdağı, Kahramanmaraş, Adıyaman ile devam etti.

Sabahın erken saatlerde Osmaniye’ye giden Kılıçdaroğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı ise Nurdağı oldu. Nurdağı deprem bölgesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinledi.

Nurdağı’nda bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na “Yardım geliyor diyorlar. Hani yardımlar, nerede yardımlar? Dünden beri üç tane canlı çıktı, nerede devletimiz?” dedi.

Kılıçdaroğlu ise “Yine de moraliniz bozmayın, Allah sabır versin. Yaşayan bilir” yanıtını verdi.

AĞLAYARAK ANLATTI

Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman Gölbaşı’nda dinlediği bir yurttaş, “Cenazemiz bugün çıktı. Şu anda iki tanesini gömüyoruz, onun için mücadele etmeye geldim” derken göz yaşlarına hakim olamadı.

Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman deprem bölgesi ziyareti sırasında bir yurttaş, kucağında bebeğiyle İstanbul’a gidebilmek için yardım talep etti. Kılıçdaroğlu yurttaşın talebini milletvekillerine ve o sırada yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ileterek, “İstanbul’a gittiğinizde de uğrayacağım bir çayınızı içeceğim” dedi.

Bir yurttaş, “200 tane çadır geldi, yeterli sayıda değil. Mağduriyet çok fazla. Vatandaşlar ailelerinin yanına gitmek istiyorlar, yakınlarının yanında kalmak istiyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bugün açıklama yaptım, koordinasyon masası oluşturacağız her yerde, sorunları doğrudan doğruya alacağız ve o sorunları çözeceğiz” yanıtını verdi.

Adıyamanlı bir yurttaş Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyareti sırasında, “Bir aklına gelen sensin. Tayyip gelmesin buraya. Herkes evde yatıyor” diye seslendi. Bu sırada bir başka depremzedenin ise “Tayyip gelmesin” dediği duyuldu.