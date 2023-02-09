Oyuncu Feyyaz Yiğit'in deprem paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üçüncü gününde bazı bölgelere hâlâ yardım ulaştırılmamasına ve yapılan eleştirilerin gözaltı gerekçesi olmasına tepki gösterdi.

Yiğit, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum."