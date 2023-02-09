9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Feyyaz Yiğit'in deprem paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Oyuncu Feyyaz Yiğit'in deprem paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yapılan eleştirilerin gözaltı gerekçesi olmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 08:32
Takip Et

Oyuncu Feyyaz Yiğit'in sosyal medyadan yaptığı deprem paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Oyuncu Feyyaz Yiğit'in deprem paylaşımına binlerce beğeni yağdı
+
Aa
-

Oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üçüncü gününde bazı bölgelere hâlâ yardım ulaştırılmamasına ve yapılan eleştirilerin gözaltı gerekçesi olmasına tepki gösterdi.

Yiğit, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
2
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
5
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
7
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.