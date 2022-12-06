﻿Kahrolsun Türk Malı Kola Yaşasın Amerikan Cola…

Cümbür Cemaat ittifakı 'yerli ve millî' olduğunu iddia eder durur.

Bakalım doğru mu değil mi?

Ülker'in yaratıp, ürettiği fiyatı da çok uygun olan Türk malı yerli ve millî marka vardı;

-Cola Turca

Bir anda üretimi ve satışı durduruldu.

Odatv.com haberinden alıntılıyorum:

İstanbul Gençlik Platformu kanalına konuşan Murat Ülker, dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun'un kendisini çağırdığını belirterek diyor ki:

-"Sanayi Bakanı, babamın arkadaşı olur ismi lazım değil, beni Ankara'ya başbakanlığa çağırdı.

Bana, 'Murat cebimde bir mektup var, seni ABD Büyükelçisi şikayet ediyor bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz' dedi.

Çok utandım tabii.

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı, sen de bakansın ne demek 'ABD Büyükelçisi seni şikayet ediyor' dedim.

Böyle bir şey olabilir mi memlekette kanunlar var dedim ama kimse dinlemedi.

Sonra 35 trilyonluk ceza yedik.

'Devletin karışacağı işe niye giriyorsun' denebilir ama devletin kola işine karışacağı kimin aklına gelir?

Böyle kurmuşsun, şöyle imalat yapıyorsun diye devletin karışacağı. Bende de biraz delilik var herhalde."

Canlı yayında Murat Ülker'e 6 sayfalık mektup yolladığını söyleyen Ali Coşkun şunları söyledi:

-"Murat Bey'e Cuma günü noter kanalıyla 6 sayfalık olayın doğrusunu yazdım. 'Kamuoyunda beni ve devleti kötü duruma düşürdün' dedim.

-Biz yabancı bir devletin talimatıyla iş yapan bir bakan durumuna düştük. Zamanı karıştırmış. Murat Bey'i ben çağırmadım.

-Murat Bey'i o zaman başbakan çağırmış." (Recep Tayyip Erdoğan- OU)

Değerli okurlarım,

Gazeteci yazar Soner Yalçın, Cola Turka hikayesini, 'Saklı Seçilmişler' kitabında şöyle yazdı:

-"Anımsar mısınız?

Ülker'in yerli üretimi 'Cola Turka' vardı!

Şimdi nerede? Sormayın başına neler geldi...

Coca-Cola ve Pepsi ayrı ayrı Ocak 2005 yılında gönderdikleri mektupla Cola Turka'dan şikayetçi oldu…"

Anlaşılan o ki dönemin başbakanı Erdoğan Amerika'nın ve Coca Cola ile Pepsi Cola'nın talebi ile yerli ve millî Türk malı Cola Turco üretimi durdurulsun diye Murat Ülker'e baskı yapmış ve ceza uygulatmış;

-35 trilyon lira…

Erdoğan yerli ve millî öyle mi?

-Hadi ordan…

Amerikancı olmasa yerli ve millî Türk Malı Cola Turka üretiminin durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başbakanı olarak baskı yapar mı?

Yıllardır tanıdığım Ali Coşkun'a ODA TV haberini sordum.

Bana gönderdiği açıklamayı özetliyorum:

-"Cola Turka'yı üreten Della şirketi entegre tesis içinde Pendik Nişasta A.Ş. (Cargill ve Ülker yarı yarıya ortak) vasıtasıyla Cargill'den aldığı nişasta sütünden fruktoz üreten bir tesis kurmuştur. Kanundaki tanıma göre bu bir şeker fabrikasıdır.

Burada üretilen NBŞ'nin meşrubat üretiminde kullanılarak yurt içi piyasaya satıldığının tespit edilmesi nedeniyle Kurul tarafından idari para cezası verilmiştir.

Cezanın verilmesinde ne ABD elçisinin ne de bir makamın etkisi vardır."

Değerli okurlarım,

Bakan, başbakanın devrede olduğunu söylüyor.

Bürokrat ise bakan Coşkun'a gönderdiği mesajda ABD elçisinden ve makamdan talimat alınmadığı söyleniyor.

-Amerika talimatı bürokrata mı verir ki?

Kahrolsun Türk Malı Kola, Yaşasın Amerikan Cola…

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) konusunda uzman olan CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a bu konuyu sordum.

Sarıbal dedi ki;

-"Sayın Erdoğan kararıyla nişasta bazlı şeker üretimi yüzde 100 artırılarak, yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkarıldı.

AKP Genel Başkanı'nın kararı çok açık. Birilerine kıyak kararı.

Bu karardan en fazla yararlanacak olan da ABD şirketidir.

Eski defterler açıldıkça ortaya bu ülkenin şirketlerinin nasıl Amerikan şirketlerine peşkeş çekildiği bir bir ortaya konuyor.

Aslında biz bu hikâyeye yabancı değiliz.

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar kupon arazi işlerinden Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu.

Şimdi ise dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun itiraf ediyor.

'Cola Turka'ya cezayı Erdoğan kestirdi' diyor.

Erdoğan, rahip Brunson olayındaki gibi Amerika'nın çıkarları doğrultusunda davranmıştır.

Türkiye'yi Amerika'nın çıkarlarını koruyan bir ülke haline getirmişler.

Bu teslimiyetçi zihniyeti asla kabul etmiyoruz.

Zaten bu zihniyeti Şeker Kanunu'na dayanarak nişasta sanayisini yabancı bir şirketin karteline terk etmesinden anlıyoruz.

Aynı zihniyet bu ülkenin şeker fabrikalarını satarak, ülkenin şeker ihtiyacını ithalata bağımlı hale getirdi.

Bunlar 'yerli ve millî' dedikçe bilin ki altında bir çapanoğlu vardır.

Görülüyor ki bütün bu işlerin tek sorumlusu Erdoğan'dır."

Değerli okurlarım,

İlkokul günlerimizin duvarları süsleyen sloganı idi;

-Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı…

Yerli malını korumak için yasal düzenleme yapacaklarına batırmak için baskı yapandan yerli ve millî olur mu?

-Ayrıca unutmadım, unutturmayacağım.

Türk ordusu 09 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda "Barış Pınarı Harekâtı" başlattı.

Amerika Başkanı Trump, Erdoğan'a gönderdiği ve terörist başı Mazlum Kobani'nin mektubunu da eklediği mektupta özetle dedi ki;

-"İyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Aptallık etme!"

Mektuptan 9 gün sonra Erdoğan sınır ötesi harekâtı durdurdu.

-Sizi gidi Amerikancılar sizi…