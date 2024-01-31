Kalp hastalıklarına şifa oluyor. İşte o ot

Erhan Songür
Kalp hastalıklarına şifa oluyor. İşte o ot
İnsanların korkulu rüyası olan kalp hastalıklarına iyi gelen yüksük otunun faydaları dikkat çekti.

Yüksük otu, doğada bulunan ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan bir bitki olmasıyla biliniyor. Bu bitkinin özellikleri de ilgi çekici olmasıyla dikkat çekti.

YÜKSÜK OTU NEDİR?

Yüksük otu, sıracagiller familyasına ait olup, Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz’de yetiştiği bildirildi.

İki ya da çok yıllık bir otsu bitki olduğunun altı çizildi. Yaprakları yuvarlak, çiçekleri uzun ve dik salkımlardan olmasıyla biliniyor. 40 civarında çeşidi olduğu bildirildi. Türkiye’de 10 çeşidi görülmekle birlikte içinde kalbi güçlendiren glikozitler bulunmasıyla biliniyor.

Bu bitki zehirli olduğu için evde kullanırken çok dikkat etmek lazım. Önerilen dozu aşmamak şarttır.

FAYDALARI....

Kalp ilaçları yapımında kullanılır. Kalp atış hızını düşürür. Kan akışını yavaşlatır.

NASIL KULLANILIR?

Yüksük otu, toksik etkileri olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Bu bitkiyi kullanmadan önce kesinlikle bir uzmana başvurmanız önerildi.

Uzman, size uygun dozu ve kullanma şeklini belirleyecektir.

Yüksük otu, genelde ilaç şeklinde alınır. Tablet veya kapsül olarak satılır. Bu ilaçların dozu, hastanın durumuna ve geçmişine göre değişir. Dozaj, titizlikle ayarlanmalı ve sık sık kontrol edilmelidir.

Yüksük otu kullanırken şunlara dikkat etmeniz önerildi:

Yüksük otunu kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmana sorunuz.

Uzmanınızın belirttiği dozu asla geçmeyiniz.

Digitalis bitkisi, başka ilaçlarla etkileşebilir. Bu yüzden, kullandığınız ilaçlarla uyumlu olup olmadığını doktorunuza sorunuz.

Digitalis bitkisini doğal halde tüketmeyiniz. Sadece ilaç olarak kullanınız.

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