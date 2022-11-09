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İktidar sata sata bitiremedi. 2 ayda 26 taşınmaz daha 882,9 milyon liraya satıldı

İktidara geldiği günden bu yana birçok kamu kurumunu kapsama alarak özelleştiren AKP iktidarı, sadece eylül ile ekim aylarında 26 taşınmazı 882,9 milyon TL’ye elden çıkardı. Satılanlar arasında TCDD ve Sümer Holding’e ait taşınmazlar da yer alıyor.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:43
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AKP iktidarı eylül ve ekim aylarında 26 taşınmazı 882,9 milyon TL sattı. İktidar sata sata bitiremedi

İktidar sata sata bitiremedi. 2 ayda 26 taşınmaz daha 882,9 milyon liraya satıldı
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İktidara geldiği tarihten bu yana Türkiye’nin onlarca yıldır biriktirdiği varlıklarını birer birer elden çıkartan AKP, eylül ile ekim aylarında satışlarına devam etti. Sümer Holding’e ve TCDD’ye ait taşınmazların da aralarında bulunduğu onlarca taşınmaz, yok pahasına elden çıkarıldı. Yalnızca iki ayda satışı gerçekleştirilen kamu taşınmazı sayısı 26 oldu.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) satış verilerine göre, eylülde 20, ekimde ise 6 kamu taşınmazı elden çıkarıldı. En fazla, “gelir getiren” kamu taşınmazının ise 200 milyon TL’lik satış bedeli ile Muğla Bodrum’da Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz olduğu bildirildi. Kayıtlarda “1 No’lu taşınmaz” olarak geçen arazi, 5 Ekim’de gerçekleştirilen satış işleminin ardından “MUİ İnşaat Turizm” isimli şirketin oldu.

TCDD’ye ait Amasya'da bulunan iki taşınmazın satış işlemi de 30 Eylül’de tamamlandı. Taşınmazlardan bir tanesi 4,5 milyon TL’ye, diğeri ise 3,9 milyon TL’ye satıldı.

YİNE SÜMER HOLDİNG

Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumları arasında yer alan ve kıymetli arazileri birer birer satın alan Sümer Holding’e ait dört taşınmazın satışı da 7-8 Eylül tarihlerinde sonuçlandırıldı. Taşınmazların satışından 81 milyon 550 bin TL gelir elde edildi. Sümer Holding’in Edirne’de yer alan üç taşınmazının bir metal şirketine, Aydın’da yer alan bir taşınmazının ise inşaat şirketine verildiği kaydedildi.

YÜZDE 90’I SATILDI

Cumhuriyet’in kamusal birikiminin yüzde 90’ı AKP iktidarı döneminde satılmıştı. Özelleştirmelerle birlikte devlete kalan tutar yalnızca 50 milyar dolar olmuştu.

İŞTE ÖZELLEŞTİRMEYLE ELDEN ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR

- Ankara Yenimahalle’de bulunan beş arazi: 26 milyon 500 bin TL

- Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Afyon’daki taşınmaz: 920 bin TL

- Türkiye Şeker Fabrikaları’nın Edirne’deki taşınmazı: 51 milyon 600 bin TL

- Erzurum Palandöken’de bulunan bir arazi: 22 milyon TL

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