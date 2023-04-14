Devlet arazileri alelacele satılığa çıkarıldı. Hem de KDV'den muaf. Seçim yaklaşınca yangından mal kaçırır gibi satılığa çıkardılar

Kamuya ait taşınmazlar özelleştirme yoluyla haraç mezat satılmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Kemerburgaz, Didim, Edremit, İzmir ve Ankara'da çok değerli kamu taşınmazlarının satışı için düğmeye basıldı. Satış öncesi tüm taşınmazların imar planları değiştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından hazırlanan imar planı değişiklikleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Resmi Gazete'nin dünki sayısında yayımlanan karara göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Haymana ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki taşınmaza "gelişme konut alanı, park ve yol" nitelikli kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliği uygun bulundu.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Çanakkale'nin merkez ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki taşınmaza "gelişme konut alanı, kumsal-plaj, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi ile İzmir'in Çiğli ilçesi Küçükçiğli Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerinin de onaylanmasına karar verildi.

Öte yandan, mülkiyeti TCDD adına kayıtlı Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'nde bulunan Aydın'ın Didim ilçesi Atakum Mahallesi'ndeki taşınmazların imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar da değerlendirildi. Söz konusu itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Yine Hazine'ye ait Aydın Didim Altınkum'daki taşınmazın "Ticaret Turizm Alanı, Günübirlik Tesis alanı, Park, Otopark ve Yol" kullanı kararları getirilmesine yönelik imar planı değişiklikleri ile Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları'na ait Balıkesir, Edremit, Akçay'daki taşınmazın "Ticaret-Turizm-Konut Alanı kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi ve plan değişiklikleri Erdoğan tarafından imzalandı.