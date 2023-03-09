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Evler fahiş fiyattan yapılacak depremzedelere ödetilecek. Yapılacak yeni konutlarda deprem vurgunu başladı

Deprem bölgesinde yapılacak inşaatların maliyeti eleştirilere neden oldu. İşte ona örnek olarak Elbistan'da yapılacak 798 konutu, daire başı maliyeti 1,7 milyon lira olduğu belirtiliyor. Kamu arazisine yapılacağı belirtilen konutların, arsa payı düşüldüğünde fiyatların çok yüksek olduğu ileri sürülüyor.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 09:36
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Yapılacak yeni konutlarda deprem vurgunu başladı

Evler fahiş fiyattan yapılacak depremzedelere ödetilecek. Yapılacak yeni konutlarda deprem vurgunu başladı
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Bir yandan seçim yaklaşırken, bir yandan da iktidar depremzedelere konutları bitirip, puan kazanmaya çalışıyor. Ancak yapılan bir sözleşmede, inşaat maliyetlerinin çok yüksel olduğu iddia edildi. O ihalede 1 milyar 250 milyon liraya sözleşme imzalandığı öne sürüldü. Yapılanan sözleşmeye göre konut başı maliyet 1, 7 milyon lira çıkıyor. Maliyetin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Çünkü depremzede konutlarının kamu arazilerinin üzerine yapılacak arsa payını ortadan kaldırıyor. Yani yüzde 40 ile yüzde 50 arasında maliyet düşüyor. İşte bu iddiayı Ahmet Bedir Koyun adlı sosyal medya kullanıcısı şöyle paylaştı:

"Deprem Konutlar kamu arazisine yapılacak ise yüzde 40-50 arsa payını düşerseniz maliyetler çok uçuk olmuş olmuyor mı? Deprem konutları özel mülkiyete yapılacak ise bu arsa ve arazi sahipleri kim?

TOKİ'nin Elbistan'da yapacağı 798 deprem konutun pazarlık usulü gerçekleştirilen ihalesinde 1,25 Milyar TL bedelle sözleşme imzalandı. Konut başı inşaat maliyeti 1,7 milyon oldu."

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