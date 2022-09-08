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ABD'den sınırımızın dibinde rezalet. Bir de utanmadan paylaştılar

Omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin "IŞİD'le mücadele" için kurduğunu iddia ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin Türkiye-Suriye-Irak sınırındaki Derik'te gerçek silah ve mühimmat kullanarak bir tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:09
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:49
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Sınırımızın dibinde ABD'den rezalet Bir de utanmadan paylaştılar

ABD'den sınırımızın dibinde rezalet. Bir de utanmadan paylaştılar
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Türkiye ile ABD arasında büyük bir anlaşmazlığa sebep olan ve omurgasını terör örgütleri PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin ABD ile birlikte Türkiye-Suriye-Irak sınırına çok yakın bir noktada tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

Olay Birleşik Ortak Görev Gücü’nün resmi Twitter hesabından paylaşılınca ortaya çıktı. Suriye Demokratik Güçleri’nin Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktada ilk kez ortak tatbikat düzenlediği de öğrenildi.

ABD’li yetkililerin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “boy boy” fotoğraflar kullanılması dikkat çekti.

Yapılan basın açıklamasında, “Uyuyan hücreleri engellemeye yönelik tatbikatta ağır ve orta ağırlıkta gerçek silah ve mühimmat kullanıldı” denildi.

ABD’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABD’li yetkililer Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “IŞİD’le mücadeleye devam edileceğini ve Suriye’nin kuzeydoğusunda uzun vadeli başarı elde edilmesine yardım ettikleri” belirtildi.

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murat
8.09.2022 10:02
beraber yürüdü akp bu yollarda,beraber zengin oldu ülkeyi satarak şimdi bütün halk perişan bana herşey bu rezilliği hatırlatıyor  
 
E
8.09.2022 09:59
Suriye'de ABD nin oyununa gelmeyip Esad'a destek olunsaydi ne Suriyeliler burada olurdu nede orada pyd olurdu beceriksiz yoneticiler  
 
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