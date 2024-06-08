Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylanan ve Resmi Gazete'de ilan edilen bilgilere göre, 6772 sayılı Kanun'a tabi kurum çalışanlarına yönelik 2024 yılı ek ödeme takvimi belirlendi. İlgili ödemenin ilk kısmı, 14 Haziran'da çalışanların hesaplarına yatırılacak. Yılın ikinci yarısında yapılacak olan ödeme ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek, böylece işçiler yıl içinde iki ayrı ödeme alacak şekilde tediye haklarını temin etmiş olacaklar.

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KAMU İŞÇİLERİNE EK ÖDEME (İLAVE TEDİYE) ÖDEMELERİ NEDİR?

İlave tediye, kamu sektöründe çalışan işçilere, maaş sistemleri ne olursa olsun, devlet tarafından her yıl bir maaş tutarında ödenen ikramiye olarak tanımlanmasıdır. Bu ödeme, genel bütçe ve katma bütçeli kuruluşlar, devletin çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketler ve belediyelerdeki işçi statüsündeki çalışanları kapsar.

İlave tediye, çalışanların mali güvencesini artırmak ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla verilmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılan bu ödeme, çalışanların yıllık gelirlerine önemli bir katkı sağlamakta ve devletin çalışanlarına olan taahhüdünün bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

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