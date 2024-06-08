5 TL'lik madeni para piyasaya çıkıyor

Resmi Gazete'nin son yayınına göre, 5 Türk Lirası nominal değerindeki yeni madeni paraların piyasaya sürülmesi kararı duyuruldu. Bu yeni dolaşıma girecek olan madeni paralar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabartma portresini, "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresini ve "Türkiye Yüzyılı" amblemini taşıyacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs 1970 tarihli yasaya dayanarak, yeni madeni paraları basıp piyasaya sürdü. Yeni paraların üretimi, bakır, nikel ve çinko alaşımından yapıldı ve her bir paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı 28,15 milimetre, kalınlığı ise 1,70 milimetre olarak açıklandı.

Yeni tasarlanan 5 liralık madeni paranın kenarları tırtıllı bir yapıya sahip ve dış halkasında geleneksel sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifleri bulunuyor. Paranın merkezinde ve kenarlarında ay ve yıldız sembolleri yer almakta, ayrıca orta kısmında "Türkiye Yüzyılı"na ithafen özel bir logo tasarlandı. Arka yüzünde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılına özel bir logo ve "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresi dikkat çekiyor.

DAHA ÖNCE HATIRA AMAÇLI BASILDI

Daha önce de Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde, 5 TL'lik madeni paralar, hatıra amaçlı sınırlı sayıda basılarak tedavüle girdi.

RESMİ GAZETE'DEKİ KARAR ŞU ŞEKİLDE: