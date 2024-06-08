Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Kurban Bayramı süresince, vatandaşlar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün denetimindeki köprülerden ve otoyollardan bedelsiz geçiş yapabilecekler. Aynı zamanda toplu taşıma hizmetleri de bayram tatili boyunca ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de duyurduğu karara istinaden, Kurban Bayramı süresince, 15 Haziran Cumartesi gece yarısından başlayıp, 24 Haziran Pazartesi sabah saat 7'ye dek, yap-işlet-devret modeli dışındaki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki otoyollar ve İstanbul'daki iki büyük köprü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücret alınmadan yapılacak.

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Ayrıca, bayramın ilk günü olan 16 Haziran Pazar'dan, 19 Haziran Çarşamba'ya kadar geçecek süre zarfında, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi toplu taşıma hizmetleri, belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından ücretsiz sunulacak.

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