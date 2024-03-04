Kan şekerini dengeliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Unutkanlığa savaş açıyor. İşte şifa saçan ot

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, sağlıklı yaşamak isteyenlerin tercihi haline gelmiştir. Fakat bunlardan faydalanmadan evvel doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Ginseng otu, kan şekerini düzenleyen, bağışıklığı artıran, unutkanlığı önleyen ve şifa veren bir bitki olarak tanınmaktadır.

GİNSENG NEDİR?

Ginseng, etli köklere sahip olan, kısa boylu ve yavaş gelişen bir bitkidir. Ginseng, sağlığa pek çok katkısı olan bir bitkidir. Ginseng, ginsenosidler, polipeptitler, alkaloidler, polisakkaritler gibi bileşikler içermektedir. Bunun yanı sıra kalsiyum, potasyum, talyum, demir, manganez, bakır ve çinko gibi mineraller de barındırmaktadır.

GİNSENG FAYDALARI NELERDİR?

Kan şekerini düzenler

Ginseng, diyabet hastalarına fayda sağlayabilmektedir. Oksidatif stres, yani vücutta aşırı miktarda serbest radikal oluşması, kan şekeri seviyesinin artmasına yol açmaktadır. Ginseng, diyabet hastalarında oksidatif stresi azaltarak kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca ginsengde bulunan ginsenosid, kan dolaşımındaki glikoz miktarını artırarak enerjiye dönüştürür. Bu da kan şekerinin düzenlenmesine katkıda bulunur.

Bağışıklığı artırır

Ginseng, içindeki mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan bir çalışmada, ginseng özünün grip gibi hastalıklara karşı aşıların etkinliğini de yükseltebileceği belirlenmiştir.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir

Ginseng, hafızayı kuvvetlendirme, ruh halini düzeltme gibi beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Zihinsel yorgunluğu gideren hücreler, kan şekerini alarak beyin fonksiyonu ve davranışı üzerinde olumlu etkiler oluşturur.

GİNSENG NASIL TÜKETİLİR?

Ginseng kökü, farklı yöntemlerle tüketilebilir. Ginseng, çiğ olarak da yenilebilir veya buharda pişirilerek de tüketilebilir. Ginsengin tüketim şekilleri şöyledir:

Ginseng, çay olarak da içilebilir. Bunun için ginsengi dilimleyip sıcak suya atarak bir süre bekletip içebilirsiniz.

Toz, tablet, kapsül ve yağ şeklinde de bulunabilen ginseng özü, çorba gibi çeşitli yemeklere de katılabilir.