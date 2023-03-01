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Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntıların ne zaman biteceğini açıkladı

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Kalafat, yaptığı açıklamada, 'Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri ve sıklıkları azalarak bitecektir' dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 22:00
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Kandilli artçı sarsıntıların ne zaman biteceğini açıkladı

Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntıların ne zaman biteceğini açıkladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan artçı depremlerle ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Doğan Kalafat, "Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri ve sıklıkları azalarak bitecektir." dedi. Kalafat, "Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemlidir" uyarısını yaptı.

Prof. Doğan Kalafat, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Beklenen Marmara depremine ilişkin 2001 yılında hazırladığı çalışmayı hatırlatarak öngörülerde bulunan Doğan Kalafat şu açıklamaları yaptı:

"Marmara’da Kuzey Anadolu fayının Kuzey Kolu üzerinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyebiliriz. Elbette bu depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil ama bölgedeki büyük depremlerin tekrarlanma periyotlarına bakarak istatistiksel tahminlerde bulunabiliriz. Bu istatistiksel veriler bize Marmara’da, 2030 yılına kadar yüzde 64, 2050 yılına kadar yüzde 75 ve 2090 yılına kadar yüzde 95 oranında büyük bir deprem yaşanacağını gösteriyor."

"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Prof. Doğan Kalafat geçen her zamanın çok değerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geriye kalan zaman diliminde depreme hazırlıklar yapmalı ve depremlerden dersler çıkarmalıyız. Yaşadığımız bu felaketler bize şehirlerin depreme dayanıklı bina stokları ile rehabilite edilerek toplumun bilinçlenmesi gerektiği mesajını vermiş olmalıdır." 

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