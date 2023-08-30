Kanser tedavisi gören Tanyeli son halini paylaştı

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

Tanyeli geçtiğimiz aylarda sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.

Haftanın üç günü kemoterapi alan ünlü oryantal, bu süreçte yaşadığı maddi ve manevi zorlukları "Çok zor iki hafta geçti. Kemoterapinin etkisi ilk defa bu kadar uzun sürdü. Son tahliller daha çıkmadı. İki gündür kendimdeyim, enerjim var. Üç gün üç gece kemoterapi alıyorum. Yan etkileri de iki gün sürüyor toplam beş gün hastanede yatıyorum.” sözleriyle anlatmıştı.

Tanyeli günler sonra moral depolamak için tatile çıktı.

Hem tedavi gören hem de tatil yapan Tanyeli son halini Instagram sayfasından yayınladı.

