Tanyeli sıfıra vurdurduğu saçlarıyla İtalya'da podyuma çıktı. Kanser tedavisi görüyordu

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sıfıra vurdurduğu saçıyla tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için Milano Fashion Week'te podyuma çıktı. Tanyeli, İtalyan basınının ilgi odağı oldu.

Tanyeli sıfıra vurdurduğu saçlarıyla İtalya'da podyuma çıktı. Kanser tedavisi görüyordu

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi gören oryantal Tanyeli, dünyanın en önemli moda organizasyonu olan Milano Fashion Week'te podyuma çıktı.

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Tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için podyumda yürüyen ünlü oryantal dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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KANSERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PODYUMDA YÜRÜDÜ

Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli,tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için özel tasarlanan kırmızı özel kostüm ile Uluslararası 6'ncı Moda haftası olan Milano Fashion Week'te podyuma çıktı.

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BÜYÜK ALKIŞ VE TEZAHÜRAT ALDI

Poyumda yürürken kapüşonun çıkardığı an kazıttığı saçlarıyla podyumda boy gösteren Tanyeli, İtalyanlardan büyük tezahürat ve alkış aldı.

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BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tanyeli İtalyan medyasına Lady Diana, Maradona, ,Prenses Margaret, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü isimlere dans eden Türkiye'nin Dünyaca ünlü dans sanatçısı olarak lanse edildi.

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