Kansere yakalanan oryantal Tanyeli'yi kahreden olay. Herkes para peşine düştü

51 yaşındaki oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde saçlarına veda eden Tanyeli şimdi ise yakın dostlarına sitem ederek başına gelen olayı anlattı.

"Geçtiğimiz iki hafta boyunca beni çok üzen şeyler oldu. Bundan dolayı kemoterapi biraz ağır geçmiş olabilir.

Kelimelerime dikkat etmek istiyorum, içlerinde çok yakın olduğum 35 yıldır kardeşim gibi gördüm sanatçı dostum da olduğu için bu konuda iyi niyetlerinden şüpheye düşmek istemediğim insanlar benim rızam olmadan bir anons yapmışlar. Bana bir destek istemişler.

Bana gelen bir destek yok. O geceyi çok konuşmak istemiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim var onun iyi niyetimden şüphem yok. Benim duyuru yapmadığım bir şeye lütfen itibar etmeyin.

Benim beklentim yok, bana gelen bir şey de yok. Böyle geceleri duyup bende çok büyük paralar varmış gibi, iki kuruşa alınacak şeye 100 kuruş istenmeye başladı.

Herkes para peşine düşmeye başladı. Böyle şeyler insanı çok yoruyor. Hastalığımı mı düşüneyim, ne sanıyorlarsa... Herkesin benimle ilgili bir düşüncesi var. ‘Tanıdığım’ dediğim insanları tanımıyormuşum! Bir paradır gidiyor...

Nerede bu para, kim de bu para? Fani dünyanın ani değişen insanları... Dost olan sen de para var sanıyor, bir anda başka bir şey oluyor. O kadar hassas konular ki... Allah bana ‘çekil’ dedi. “Sen tedavini olmaya devam et. İnsanların bu fani dünyada nasıl değiştiğine bak” dedi. Siz giderken ben dönüyordum. Şu an tedavime odaklanmak zorundayım ama zamanı gelecek...

Herkes ‘Tanyeli çok büyük para topladı” diyor. Nerede bu para? Ben de yok çünkü! Dostlarım böyle bir destek gelmesinden çok memnun olurdu. Çok hazırlıksız yakalandım, çalışmıyorum. Hayatımız Avustralya’da dolayısıyla bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bu geceyi duyan bende çok büyük para var sanıp telefon açmaya başladılar..."