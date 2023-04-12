Kelliği önlüyor. Sivilceleri yok ediyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların korkulu rüyası olan sivilce ve kelliğe iyi gelecek doğal ürünler aranmaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan hint yağının faydaları dikkat çekti.

Hint yağıyla ilgili detaylar…

HİNT YAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Hint yağı bitkisi, anavatanı Hindistan olan, sütleğengiller familyasından bir bitki türü. İngilizcesi Castor Oil olarak geçmektedir ve yaygın olarak ambalajlanırken bu adla etiketlenir. Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Tohumlarında bulunan risin maddesi zehirlidir.

HİNT YAĞININ FAYDALARI

-Sivilce izlerini yok eder

-Hint yağı saç dökülmesini önlüyor

-Saç kıran ve kepeği önler.

-Kabızlığa karşı etkilidir.

-Kaş ve kirpiklerin gürleşmesini sağlar.

-Eklem ağrılarını kısa sürede geçirir.

-Cilt kesikleri ve yanıklara karşı etkilidir.

-Yaşlanma karşıtı etkisiyle kırışıklıkları azaltır.

-Vücut çatlaklarına karşı etkilidir.

-Tırnakları güçlendirir, kırılmasını önler ve uzatır.