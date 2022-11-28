Armağan Çağlayan'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Kansere yakalanmıştı

YouTube'da yaptığı röportajlarla dikkat çeken yapımcı Armağan Çağlayan geçtiğimiz hafta kötü haberi duyurmuştu.

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını duyurmuştu.

Armağan Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Armağan Çağlayan sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Çağlayan şunları söyledi: "Selamlar …

Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş.

Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek.