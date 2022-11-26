26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, "Akciğerimde bir kitle tespit edildi" deyip kansere yakalandığını açıkladı. Rahmetli Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı programına konuk alan Çağlayan, "Acı çekmek istemiyorum" dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:34
Takip Et

Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan'dan üzen açıklama! Gözyaşları içinde anlattı

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum
+
Aa
-

YouTube'da çektiği videolarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. 

Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK ACAYİP BİR DUYGU"

Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün birşey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu." dedi.

"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti: "Ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."

Armağan Çağlayan kansere yakalandığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
2
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
3
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
4
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
5
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
6
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
7
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Sanko Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak
﻿Sanko Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak
﻿Sanko Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak
﻿Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
﻿İstanbul Havalimanı, günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu
﻿İstanbul Havalimanı, günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu
﻿İstanbul Havalimanı, günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu
﻿Dicle Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dicle Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dicle Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.