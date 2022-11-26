Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum

YouTube'da çektiği videolarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK ACAYİP BİR DUYGU"

Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün birşey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu." dedi.

"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti: "Ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."

Armağan Çağlayan kansere yakalandığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…"