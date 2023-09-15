Kapanmaya ve maske yasağına gerek var mı? Yeni varyant paniği yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı açıkladı

Yaklaşık 2 yıl boyunca etkisini yoğun şekilde gösteren Kovid-19 son günlerde yeni varyantlarının görülme sıklığının artmasıyla yine gündemde.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid 19’un yeni varyantları Eris ve Pirola gündemde yer alıyor.

Bir dönem etkisini artıran korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmak üzere birçok tedbir uygulamaya konulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı açıklama yaptı. Serakıncı varyanta maruz kalanların hangi belirtileri gösterdiği hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Nedime Serakıncı iki yeni varyantın, yeniden kapanmayı gerektirmediğini belirtti ancak başta risk grupları olmak üzere vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“GEREKİYORSA MASKE KULLANARAK KORUNMALI”

Bu semptomların, influenza ve grip ile de örtüştüğünden test yaptırmayan bireyler tarafından daha hızlı bulaşa neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serakıncı, Pirola varyantına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Elimizdeki veriler, Pirola varyantının Omicron'dan daha ağır veya tehlikeli olmadığına işaret ediyor. Mevsim geçişlerinde her zaman olduğu gibi risk gruplarındaki bireylerin kendini koruması gerekiyor. Zaten influenza için de aynı durum geçerlidir. Risk grubunda olan bireyler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, uzun süreli kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya veya mümkünse havalandırmaya dikkat etmeli ve gerekiyorsa maske kullanarak korunmalı.”

“BU İKİ VARYANT NEDENİYLE KAPANMAYI GEREKTİRECEK BİR DURUM BULUNMUYOR”

Prof. Dr. Serakıncı, yeni varyantların kapanmayı ve kapalı alanlarda zorunlu maske kullanımını geri getirip getirmeyeceğine ilişkin, şunları kaydetti:

“Bu iki varyant nedeniyle kapanmayı gerektirecek bir durum bulunmuyor. Ancak bu yıl kış aylarında, domuz gribinin ikinci yılındaki gibi ağır grip vakalarının görüleceğini düşünüyorum. Biraz daha açarsak tek başına influenzanın olduğu kışlardan biraz daha yaygın ve ikili üçlü enfeksiyonların görüleceği bir kış olacağını tahmin ediyorum. Özellikle riskli gruptakilerin aşı ve maske gibi kişisel tedbirlere dikkat etmeleri, yeterli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi takviyelerle bağışıklık sisteminin desteklenmesi yerinde olur. Ek olarak bulunduğumuz ortamlarda hava sirkülasyonuna dikkat edersek genel olarak bu kışı büyük bir sorun yaşamadan atlatacağımızı düşünüyorum. Böylece virüslerin alınacak tedbirlerle virüslerin yayılımını ve şiddetini kontrol etmek bizim elimizde.”